Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Спутник NASA TESS обнаружил три подтвержденные экзопланеты за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, одна из обнаруженных планет в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее.
Как отмечается, планета HD 21749b находится в 53 световых годах от Земли.
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При этом температура на ее поверхности достигает 150℃.
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила в космос телескоп-охотник за экзопланетами.