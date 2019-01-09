Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли

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Спутник NASA TESS обнаружил три подтвержденные экзопланеты за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, одна из обнаруженных планет в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее.

Как отмечается, планета HD 21749b находится в 53 световых годах от Земли.

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При этом температура на ее поверхности достигает 150℃.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила в космос телескоп-охотник за экзопланетами.