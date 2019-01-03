СМИ: китайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны, сообщается в твиттере официального китайского агентства «Синьхуа».

В агентстве Associated Press, со ссылкой на китайское телевидение, уточнили, что аппарат прилунился в 10.26 по китайскому времени (5.26 мск).

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Китайские власти подчеркнули, что данное событие является «важной вехой в освоении космоса».

Ранее сообщалось, что «Чанъэ-4» приблизился к Луне.