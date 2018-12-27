Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту
Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 выведены на целевую орбиту. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию запуска ракеты.
Спутники «Канопус-В» предназначены для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли. Этими данными буду пользоваться Министерство природных ресурсов и экологии, Российская академия наук, Росгидромет, а также другие ведомства и коммерческие потребители.
Аппараты «Канопус-В» будут фиксировать природные и техногенные чрезвычайные ситуации, включая стихийные гидрометеорологические явления.
Ожидается, что малые спутники, которые также были запущены с ракетой-носителем «Союз-2.1а», будут выведены на орбиту в 07.30 и 09.25 мск.
Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2».