Число пусков с Байконура удвоится в 2019 году

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По словам источника в ракетно-космической отрасли, в 2019 году с космодрома Байконур планируется выполнить 19 пусков, передает РИА «Новости».

«21 декабря, проведя успешный пуск ракеты «Протон» со спутником «Благовест», космодром Байконур закончил выполнение программы пусков за 2018 год. Всего за год с Байконура стартовало 9 космических ракет, в том числе ракета «Союз» с кораблем «Союз МС-10», который был аварийным. Согласно скорректированному плану пусков на 2019 год, с Байконура намечается выполнить 19 пусков», — сказал источник.

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Сообщается, что первый пуск в 2019 году запланирован на 7 февраля, когда ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A.

Ранее сообщалось, что с Байконура стартовала ракета «Протон-М» с российским военным спутником.