Путин рассказал, какие отрасли науки его интересуют

<img src="//img.gazeta.ru/files3/711/12091711/RIAN_5729612.HR-pic905-895x505-5343.jpg">

Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока на площадке форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле назвал наиболее интересные для него направления современной науки, передает ТАСС.

По словам президента, наиболее интересны ему генетика и искусственный интеллект.

Реклама

«Если сказать о том, что меня особенно захватывает из того, что сегодня происходит, — это, конечно, генетика и искусственный интеллект», — сказал Путин.

Президент также рассказал, что в начальных классах у него были трудности с математикой, однако позднее, благодаря школьному кружку, он приобщился к этой науке, что повысило его самооценку и позволило добиваться успехов в других сферах.

«Это повысило мою собственную самооценку, и позволило мне потом даже в других отраслях знаний развиваться, идти вперед, добиваться успехов», — добавил Путин.

Ранее Путин призвал повысить открытость науки.