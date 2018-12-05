Ученые: химикаты вызывают раннее половое созревание у девочек

Распространенные в бытовой химии и косметике соединения способны вызывать раннее половое созревание у девочек, чьи матери подвергались их воздействию — к такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета в Беркли. Исследование было опубликовано в журнале Human Reproduction.

В начале 2000-х годов исследователи обратили внимание, что у девочек стали раньше появляться лобковые волосы, расти грудь и начинаться месячные. Чтобы выяснить, с чем это связано, они наблюдали за группой из более чем 300 матерей и их детей, пока те достигли 13 лет.

Реклама

Как оказалось, важную роль играет, воздействию каких химических веществ подвергалась мать во время беременности. Этот фактор исследователи оценивали по анализам мочи. Оказалось, что раннее половое созревание у девочек было связано с высоким уровнем парабенов в моче будущей матери. Фталаты оказались связаны с более ранним появлением лобковых волос, фенолы — с более ранней менструацией. Чем выше были концентрации веществ, тем больший эффект они оказывали — каждое удвоение концентрации фталатов приближало появление лобковых волос на 1,3 месяца.

Все дело во влиянии этих веществ на эндокринную систему матери, поясняют ученые. Изменение в уровнях гормонов в ее организме во время беременности сказываются на ребенке. Они предупреждают, что ранние менструации повышают риск развития рака груди и яичников. Кроме того, раннее половое созревание влияет на то, как к ним будет относиться общество — они будут выглядеть более взрослыми, но внутри останутся еще детьми.

В особую группу риска ученые выделили женщин, занятых в сельском хозяйстве — они подвергаются наиболее сильному влиянию химикатов.