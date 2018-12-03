Археологи: древние люди отрубали себе пальцы в ритуальных целях

Древние люди могли отрубать себе пальцы или их части — возможно, этим обусловлена разная их длина на многочисленных изображениях отпечатков рук в пещерном искусстве, считают археологи из Университета им. Саймона Фрейзера в Канаде. Свою версию они изложили в статье в журнале Journal of Paleolithic Archaeology.

Многие исследователи ранее обращали внимание на то, что на отпечатках рук времен палеолита в пещерах Франции и Испании пальцы имеют неправильную длину, словно на них отсутствует несколько фаланг. Однако вряд ли они были настолько неосторожны, что потеряли их из-за травм или на охоте, считают авторы работы.

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Археологи изучили рисунки во французских пещерах Гаргас («Пещере изуродованных рук») и Коске и испанской пещере Мальтравьезо — всего 351 отпечаток ладоней, на 203 из которых отсутствовали одна или несколько фаланг пальцев.

Кроме того, они изучили современные племена и нашли 121 сообщество по всему миру — в Америке, Океании, Евразии, Африке, — где практикуется удаление фаланг пальцев. Причины для этого варьируются от демонстрации скорби об умершем родственнике или наказания до свадьбы и обозначения профессии, как у рыбачек в племенах австралийских аборигенов. Также ампутация пальцев играла роль ритуального жертвоприношения. Исследователи полагают, что именно с этой целью ампутация проводилась и в палеолите.

Есть и другие версии происхождения странных рисунков — их авторы могли просто сгибать пальцы или вовсе рисовать по трафарету, который был не вполне правильным анатомически. Но пока что наиболее убедительной ученые считают версию о ритуальной ампутации.