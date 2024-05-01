Киностудия Водяновой уходит в многомиллионный минус после отъезда модели из России

Киностудия «Супернова продакшенс» супермодели Натальи Водяновой ушла в минус на 6 млн рублей в нынешнем году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал предполагает, что бизнес знаменитости под угрозой ликвидации. Водянова, отмечает Mash, является полноправной владелицей компании, хотя де-факто делами фирмы занимается директор Елена Дмитриенко.

Этот бизнес Водянова создала в 2019 году, чтобы делать видеоматериалы для своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Однако теперь, отмечает канал, супермодель уехала из России в Париж, поэтому бизнес начал терпеть убытки.

В конце января Водянову заподозрили в беременности. Знаменитость вышла на публику в длинном золотом платье-кольчуге и с сумкой из коллекции Dior. Поклонники заметили изменившуюся фигуру модели и предположили в комментариях, что она ждет ребенка.

Водянова и французский предприниматель Антуан Арно вместе с 2011 года, однако узаконили свои отношения лишь в 2020-м. Супруги воспитывают двоих общих детей — 9-летнего Максима и 7-летнего Романа — а также троих детей супермодели от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 22-летнего Лукаса, 17-летнюю Неву и 16-летнего Виктора.

Ранее сообщалось, что уехавший из России Трескунов занялся преподаванием.