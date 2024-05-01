Члена партии «Шанс» удерживают в аэропорту Кишинева после визита в РФ

Экс-кандидат от оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» в мэры города Бельцы Виктория Шапа заявила, что ее несколько часов удерживают в аэропорту Кишинева после визита в Москву. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я прилетела домой, в любимую Молдову. В аэропорту Кишинева меня с пристрастием обыскали. Выдали бумажку — что ничего незаконного найдено не было», — написала она.

По ее словам, ее несколько часов держат в одном из помещений аэропорта без всяких объяснений, без воды и еды. Позднее она уточнила, что через три часа ожидания ей дали воды.

Ранее сообщалось, что депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера около часа удерживали в аэропорту Кишинева после прилета из Турции в Молдавию. По словам самого депутата, пограничники интересовались у него целями и причинами визита в Турцию. Как отмечается, поездка Дюльгера носила частный характер. До этого председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что на следующей неделе состоится первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которую обвиняют в незаконном финансировании партии «Шор», запрещенной в стране.

Ранее глава Гагаузии рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии.