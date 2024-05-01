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Экс-разведчик Риттер не исключил стратегического отступления ВСУ на Донбассе

Риттер: слова Сырского об отступлении демонстрируют тяжелое положение ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что слова главкома ВСУ Александра Сырского о тактическом отступлении на Авдеевском направлении говорят о тяжелом положении армии. Такую точку зрения он высказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«То, что Сырский начал говорить об отступлении — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил», — указал Риттер.

Он предположил, что вскоре последует серия тактических отходов ВСУ с различных позиций, которая в дальнейшем перерастет в «стратегическое отступление».

По словам экс-разведчика, нехватка живой силы в рядах украинской армии может привести к тому, что она будет не в состоянии удерживать позиции, на которые отступает. Риттер не исключил, что масштабное отступление ВСУ может привести к полному освобождению Донбасса со стороны ВС РФ.

«Сам факт того, что мы говорим об отступлении, означает ужасающее ухудшение положении Украины», — подчеркнул эксперт.

До этого эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала выразил уверенность, что следующие два месяца будут крайне тяжелыми для Вооруженных сил Украины.

28 апреля главком ВСУ Александр Сырский признал успехи российских сил на ряде направлений в зоне боевых действий.

Ранее стало известно о лжи Сырского о взятии острова Нестрига.

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