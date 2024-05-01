В Грузии назвали число пострадавших при разгоне митинга полицейских

Заместитель главы МИД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что при разгоне митинга в Тбилиси 30 апреля пострадали по меньшей мере шесть полицейских. Его слова на брифинге передает ТАСС.

«В результате насильственных действий участников акции, тяжелые увечья разного рода получили шесть сотрудников министерства внутренних дел», — сказал он.

До этого спецназ грузинской полиции, ранее силой оттеснивший митингующих от здания парламента, переместился с проспекта Руставели на соседнюю улицу Читадзе.

Сообщалось также, что на митинге в Тбилиси силовики избили председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», депутата парламента Левана Хабеишвили. Он находится в больнице.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала силовиков прекратить разгон митингующих.

Корреспондент РИА Новости передавал, что грузинская полиция начала использовать резиновые пули для разгона митинга. Силовики также применили водометы и вытесняли протестующих с проспекта Руставели перед зданием парламента.

Ранее парламент Грузии начал рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении.