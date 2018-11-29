Ученые рассказали, как связаны походы в сауну с болезнями сердца

Регулярные походы в сауну оказались связаны с пониженным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте, выяснили исследователи из Университета Западной Финляндии. Работа была опубликована в журнале BMC Medicine.

Всего в исследовании участвовали 1688 финнов старше 50 лет, которые на протяжении 15 лет отмечали, как часто они ходят в сауну. Ученые подсчитали, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто ходит в сауну 4-7 раз в неделю, составляет 2,7 случаев на 1000 человеко-лет. При этом у тех, кто посещал сауну один раз в неделю, этот показатель составил 10,1 случай на 1000 человеко-лет. Человеко-года — это сумма лет, проведенных участниками в исследовании.

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Также частое посещение сауны оказалось связано и со снижением числа сердечно-сосудистых заболеваний. Для тех, кто проводил в сауне от 45 минут в неделю, оно составило 5,1 случай на 1000 человеко-лет, для тех, кто уделял этому менее 15 минут в неделю — 9,6 случаев.

Авторы исследования отмечают, что все участники были родом из одного региона, а потому стоит проверить, распространяются ли эти данные на прочие районы.