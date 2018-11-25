Ученые выяснили, в какое время было хуже всего жить

Ученые определили, в какое время в человеческой истории было хуже всего жить. Об этом сообщает Independent со ссылкой на статью, опубликованную на сайте Кембриджского университета.

В данном материале утверждается, что тяжелее всего людям пришлось в 536 году.

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К такому неожиданному выводу привело исследование европейской монетарной системы.

Отмечается, что в указанный год произошло рекордное количество стихийных бедствий и резких климатических изменений.

«Это было началом самого худшего времени для того, чтобы быть живым, если не самым худшим годом», — рассказал журналистам автор научной статьи Майкл Маккормик.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы не были агрессивными.