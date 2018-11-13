Ученые оценили влияние погодных аномалий на здоровье населения России

Экономист Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами оценила последствия волн тепла и холода в разных регионах России. Результаты работы, опубликованные в журнале Economics and Human Biology, позволяют сделать вывод, что в ходе глобального потепления чрезмерная смертность из-за увеличения числа жарких дней может быть частично скомпенсирована снижением количества волн холода – нескольких дней с чрезмерно низкой температурой, следующих друг за другом. Ученые рассчитали ущерб, связанный с повышением смертности в холодные и жаркие дни, и предложили стратегии развития здравоохранения. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).



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Глобальные изменения климата приводят к тому, что природные катастрофы и аномальные погодные явления происходят все чаще и становятся все интенсивнее. Это неизбежно ведет к ухудшению здоровья и социально-экономических условий жизни людей. Ученые всего мира пытаются оценить это влияние и найти способы ему противостоять.

Авторы статьи показали, что при анализе влияния климата на смертность важно принимать во внимание как волны холода и тепла (несколько дней с чрезмерно высокой или низкой температурой воздуха, следующих друг за другом), так и отдельные дни похолоданий и потеплений. Ученые предложили метод, который учитывает влияние всех дней с экстремальной температурой, и рассчитали экономический ущерб от них.

«Мы взяли данные о смертности для мужчин и женщин каждого возраста из региональной статистики и на основе нашей модели рассчитали, сколько человек из каждой возрастной группы может умереть от влияния аномальных температур. Затем, основываясь на ожидаемой продолжительности жизни, мы посчитали, сколько лет в среднем не доживет человек из определенной возрастной группы. Суммировав количество «потерянных» человеко-лет, мы оценили экономический ущерб, поскольку без этих экстремальных температур люди могли бы жить и работать дольше», –– рассказала Ольга Попова, доцент кафедры эконометрики и статистики Высшей школы экономики и менеджмента (ВШЭМ) УрФУ.

Данные за последние 25 лет показали, что волны тепла и холода повышают смертность всех возрастных групп и обоих полов. Разграничение одного дня с аномальной температурой и нескольких, следующих друг за другом, позволяет сделать вывод, что в случае холода только волны, а не отдельные холодные дни повышают смертность, тогда как при жаре влияют и отдельные дни, и волны тепла.

Результаты работы позволяют сделать вывод, что чрезмерная смертность из-за увеличения числа жарких дней в ходе глобального потепления может быть частично скомпенсирована снижением количества волн холода. Эти выводы особенно актуальны для формирования политики в сфере здравоохранения. Учитывая уникальные климатические условия России (несколько климатических зон и широкий диапазон температур), эта работа важна и с международной точки зрения, поскольку позволяет делать выводы о влиянии волн тепла и холода и в других регионах мира.

«Наша работа вносит методологический вклад, поскольку в существующей мировой литературе рассматривалось влияние либо только одиночных дней с аномальной температурой, либо только волн холода и тепла. Результаты исследований еще раз подчеркивают, что изменения климата напрямую влияют на здоровье населения и что нам необходимо учитывать эту взаимосвязь для развития системы здравоохранения России в будущем», –– пояснила автор работы.