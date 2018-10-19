С космодрома Куру запущена миссия BepiColombo к Меркурию

С космодрома Куру во французской Гвиане стартовала ракета Ariane 5, которая отправила в семилетний полет миссию BepiColombo – совместный проект Европейского и Японского космических агентств. Старт должен был состояться в 4.45 мск.

Миссия стоимостью $1.85 млрд будет состоять из двух аппаратов, изучающих Меркурий на разных орбитах – европейский Mercury Planetary Orbiter и японский Mercury Magnetospheric Orbiter.

В связи со сложностью достижения орбиты Меркурия полет миссии к планете продлится семь лет. При этом будет использоваться тяга ионных двигателей, а также девять гравитационных маневров вблизи Земли, Венеры и самого Меркурия. За это время BepiColombo пролетит 9 млрд километров. Названа миссия в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо, придумавшего способ долететь до Меркурия. Помимо европейских и японских приборов в миссии участвуют три российских научных иснтрумента.