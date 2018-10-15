Источник: на Байконуре начали готовить запуск следующего «Союза»

На космодроме Байконур началась подготовка к запуску на Международную космическую станцию пилотируемого корабля «Союз МС-10», несмотря на аварию «Союз-ФГ» 11 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник на космодроме.

По его словам, в настоящее время специалисты проверяют исходное состояние систем корабля и выполняют их пробные включения.

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«Сегодня на космодроме Байконур сотрудники РКК «Энергия» им. С.П. Королева и филиала корпорации — Завода экспериментального машиностроения — приступили к выполнению комплекса технологических операций по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11», — рассказал источник.

Он также добавил, что график подготовки к запускам был составлен еще до аварии. Так как подготовка корабля к полету занимает приблизительно два месяца, то, если «МС-11» решат запускать раньше, специалистам на космодроме придется работать в две-три смены.

Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию аварии «Союза-ФГ» приступила к работе.