В Роскосмосе раскрыли причину крушения «Союза МС-10»

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев назвал непосредственную причину крушения «Союза МС-10», передает «Вести.Ru».

По его словам, при разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение второй ступени с одним из боковых элементов.

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«Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени», — пояснил Крикалев.

Ранее Крикалев заявил, что американская сторона не намерена отказываться от услуг России по доставке специалистов на МКС.