Умер Чарльз Као

На 85 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као. Об этом сообщает «Синьхуа».

Согласно имеющейся информации, британо-американский физик китайского происхождения умер в Гонконге. При этом отмечается, что с 2004 года он страдал от болезни Альцгеймера.

Као известен работами, связанными с практическим применением волоконно-оптических технологий, которые способствовали развитию телекоммуникаций. Он стал лауреатом Нобелевской премии в 2009 году за достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи.