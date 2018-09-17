Власти США объяснили, почему эвакуировали солнечную обсерваторию

Власти США разрешили открыть закрытую более, чем на неделю солнечную обсерваторию в штате Нью-Мексико. Расположенная в городе Санспот астрономическая обсерватория была срочно закрыта в позапрошлую пятницу сотрудниками ФБР без объяснения причин, а весь ее персонал эвакуирован. При этом над ее территорией кружил военный вертолет.

Вход в помещения обсерватории был запрещен всем ее сотрудникам и посетителям, а на сайте учреждения висела надпись — Солнечная обсерватория Санспота временно закрыта. Теперь на странице обсерватории появилось объявление: «Солнечная обсерватория возобновит работу 17 сентября». Комментарии дала Ассоциация университетов по исследованию в области астрономии (AURA), которая управляется обсерваторией. Они проливают свет на причину, по которой учреждение было закрыто – из-за чьих-то преступных действий.

«AURA сотрудничала в расследовании преступной деятельности у Пика Сакраменто. В этот период мы опасались, что подозреваемый может представлять угрозу сотрудникам и местным жителям. По этой причине AURA временно отпустила сотрудников», — говорится в сообщении организации.