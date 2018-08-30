Российские космонавты устранили утечку воздуха на МКС с помощью герметика

Российские космонавты закрыли пробоину в пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, космонавты закрыли микротрещину с помощью герметика.

Однако, как отмечается, герметик пузырится и мешает мешает наложить «заплатку».

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При этом российский центр управления полетами принял решение остановить работы по устранению микротрещины до утра.

Ранее сообщалось, что на российском корабле «Союз» произошла утечка воздуха.

Как отмечалось, на МКС была зафиксирована утечка воздуха и падение давления.