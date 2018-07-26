Суд арестовал гендиректора НПО им Лавочкина Лемешевского

Бабушкинский суд Москвы выдал санкцию на арест гендиректора НПО им Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве, передает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

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Он мотивировала свое решение тем, что при более мягкой мере пресечения обвиняемый сможет скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики или другим образом помешать расследованию.

Ранее сообщалось, что адвокат Игорь Третьяков, обвиняемый по делу о мошенничестве в НПО имени Лавочкина, не скрывается от следствия.

Отмечается, что он находится в Иркутске и 29 июля возвращается в Москву.