«Роскосмос» вновь отказался комментировать арест второго сотрудника ЦНИИмаш

В «Роскосмосе» заявили, что по делу о государственной измене арестован только один сотрудник ЦНИИмаш, Виктор Кудрявцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Владимира Устименко.

Устименко подчеркнул, что информацией о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш они не располагают.

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«Арестован на сегодняшний день один человек — Кудрявцев. Подтверждаем, что арестован только один», — сказал Устименко.

В понедельник, 23 июля, агентство «Интерфакс», со ссылкой на информированные источники, рассказало о втором аресте по делу о госизмене в ЦНИИмаш. В «Роскосмосе» в ответ заявили, что не располагают данными о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш.