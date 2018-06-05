Ученые выяснили, как надевались шапки на головы статуй острова Пасхи

Американские исследователи из Бингемтонского университета выяснили, как древние жители острова Пасхи водружали на головы огромных статуй многотонные каменные шапки. О своих догадках они рассказали в журнале Journal of Archaeological Science.

Головы некоторых статуй (моаи) на острове Пасхи венчают круглые «шляпки» (пукао) из базальтовой пемзы. Как и сами статуи, пукао высечены из цельного куска породы и весят несколько тонн. Для ученых долгое время оставалось загадкой, как древним скульпторам удалось поднять эти «шляпки» на головы статуй высотой в несколько метров.

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По мнению исследователей, после изготовления пукао рабочие катили их к статуе, а для подъема использовали приспособление для поднятия цилиндрических предметов (например, бочек). Устройство представляет собой большую петлю, один из концов которой закрепляется, а второй заводится под предмет, который необходимо поднять. Затем предмет вытягивается наверх по специальному настилу.

Чтобы проверить функциональность такого подхода, ученым пришлось изготовить модели моаи и пукао и воспроизвести предполагаемые действия рабочих. Как выяснилось, метод не требует особых усилий — даже с подъемом «шляпки» весом в 12 тонн могут справиться всего 15 человек.