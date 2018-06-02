Ученые: треть случаев рака кишечника в России определяется посмертно

В России около трети пациентов с раком кишечника не знают о своем заболевании до самой смерти, сообщил директор Клиники колопроктологии Сеченовского университета Петр Царьков на международной конференции «Российская школа колоректальной хирургии» в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам нужно делать шаги, направленные на организацию, — подчеркнул Царьков. — Мы не отстаем от остальных стран по самому процессу лечения, но 30% больных раком кишечника не получают специализированного лечения вообще — диагноз ставится посмертно».

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Причиной этому становятся, в частности, недостаточно тщательные осмотры врачей — на ранних стадиях рак можно спутать с геморроем.

Врачи порекомендовали пациентам регулярно проходить колоноскопию, чтобы выявить рак еще на ранних стадиях. При наличии факторов риска следует проходить через эту процедуру ежегодно с 40-45 лет, при отсутствии таких факторов — с 50 лет.