Звуковая иллюзия стала новым «платьем раздора» и разделила пользователей сети

Опубликованная на Reddit запись голоса заставила спорить пользователей сети о том, какое имя они услышали: Янни или Лорел. Об этом сообщает The Verge.

Издание подчеркивает, что на самом деле речь идет не совсем об иллюзии, а об звуковом аналоге «вазы Рубина», которая одновременно похожа и на сосуд, и на два человеческих профиля.

Реклама

The Verge связалось с доцентом Маастрихтского университета Ларсом Рики, который объяснил, в чем кроется загадка. Ключевым фактором является частота, на которой произносятся эти имена. Так, «Янни» звучит на более высоких частотах, а «Лорел» — на более низких. В этом случае то, что услышат пользователи, зависит от устройства или наушников.

Помимо качества звука важным фактором является возраст слушателя. Известно, что с возрастом люди теряют способность слышать высокие звуки. Наконец, еще одно обстоятельство — это ожидание самого слушателя.

В 2015 году оптическая иллюзия с платьем рассорила мир: одни видели белый, а другие синий цвет.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I