Ракета Atlas V стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал с миссией для космического командования США, сообщает оператор запуска United Launch Alliance (ULA).

Как отмечается, старт ракеты был дан в 02.13 мск. Atlas V, оснащенная российским двигателем РД-180, выведет на геостационарную орбиту три спутника.

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При этом первая ступень ракеты-носителя также оснащена пятью твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet-Rocketdyne.

В такой конфигурации Atlas V способна вывести на орбиту груз весом до 3,8 тонн.

Ранее сообщалось, что во Флориде с мыса Канаверал запустили ракету-носитель Atlas V с новым метеорологическим спутником GOES-S.