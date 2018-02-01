Спутники «Канопус» выведены на расчетные орбиты

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Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус» выведены на расчетную орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Через один час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» вывел основную полезную нагрузку – космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 на расчетные орбиты, — говорится в сообщении госкорпорации. --Отделение космических аппаратов прошло штатно в 6:06 мск и 6:12 мкс на солнечно-синхронных околокруговых орбитах».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4 прошел, как запланировано — в 05:07:18 мск. Он стал третьим в истории нового космодрома, пуск.

Помимо основной нагрузки в космос традиционно выводится и попутная – в этот раз ею стали девять космических аппаратов иностранного производства.