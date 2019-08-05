Первый ядерный удар: как США бомбили Хиросиму. ОНЛАЙН

Экипажи самолета-доставщика и самолетов-наблюдателей сообщили, что через пять минут после сбрасывания бомбы темно-серая туча диаметром около 5 км повисла над центром Хиросимы. Прямо из центра этой тучи вырвалось белое облако, достигшее высоты 12 тыс. м. Вершина этого облака быстро увеличивалась в размерах.
«В то утро преподобный Джон Симес, 39-летний немец, сидел в своей комнате в здании школы иезуитов в Нагатсуке и смотрел в окно. Шесть месяцев назад философская и технологическая секции иезуитской миссии в Японии были эвакуированы сюда из разрушенного Токио, где отец Симес являлся профессором философии в Католическом университете, — писал Лоуренс в своей книге. – Миссия расположилась в полутора километрах от Хиросимы, на склоне холма. Неожиданно — это было в 8:14 по хиросимскому времени – вся долина осветилась желто-зеленым светом, похожим на грандиозную магниевую вспышку, и отец Симес почувствовал волну теплого воздуха. Он подбежал к окну, чтобы посмотреть, в чем дело, но ничего не увидел, кроме яркого зелено-желтого света. Когда он направился к двери, ему даже в голову не пришло, что этот свет может быть связан со взрывом бомбы».
Взрыв атомной бомбы в Хиросиме. 6 августа 1945 года.РИА Новости
«Трудно было поверить в то, что мы увидели», — скажет чуть позже журналистам Тиббетс. «Все это выглядело потрясающе и внушало страх. Люди на борту дружно ахнули во время взрыва», — добавит Парсонс.
Самолет Enola Grey отошел на расстояние 10 миль от эпицентра взрыва, и кружит поблизости в течение шести минут. Только Тиббетс, Парсонс и Ферби были осведомлены о природе бомбы. Остальным сказали надеть темные очки и ждать вспышку…
Взрыв атомной бомбы над Хиросимой 6 августа 1945 годаРИА Новости
Вес бомбы составлял 4,4 т, размер 3 м в длину, 71 см в диаметре. В отличие от большинства современных бомб, сделанных по имплозивному принципу, «Малыш» был бомбой пушечного типа – то есть, простой в расчете и изготовлении, и практически безотказной. Бомба содержала 64 кг чрезвычайно дорогого обогащенного до высокой степени урана, из них около 700 граммов или чуть больше 1% непосредственно участвовало в цепной ядерной реакции. Ядра оставшихся атомов урана остались нетронутыми, поскольку остальной урановый заряд был разметан взрывом и не успел поучаствовать в реакции.
После выхода из бомболюка «Малыш» летит над городом примерно 45 секунд. На 43-й секунде падения синхронно сработали часовой и барометрический спусковые механизмы, активировавшие взрыватель. Бомба разорвалась на высоте порядка 400-600 метров над землей. Множество остановившихся часов в момент взрыва точно зафиксировали этот момент времени — 08 часов 15 минут.
Атомная бомба "Малыш" эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротилаРИА Новости
Находясь на высоте свыше 9 км, В-29 произвел сброс атомной бомбы на центр Хиросимы.
«Я взял микрофон и объявил: «Друзья! Мы совершили первую в истории атомную бомбардировку». Уже потом кинематографисты припишут мне фразу: «Боже, что мы натворили!» — вспоминал Пол Тиббетс.
Несмотря на утро, в Хиросиме уже вовсю кипит жизнь. Люди начинают новую рабочую неделю...
Командир Enola Gay Пол Тиббетс приступил к бомбардировке. Штурвал передан его помощнику Томасу Ферби.
«Фактически же разведывательные самолеты выполняли двойную задачу, — продолжал Лоуренс. – Во-первых, они должны были оказывать чисто психологическое воздействие на жителей этого города и трех других городов, избранных объектами атомной бомбардировки – Кокуру, Нагасаки и Ниигату, — приучая их к тому, что соединение из трех самолетов, летящее на большой высоте – примерно в девять тысяч метров, не сбрасывает мощные бомбы. Во-вторых, в этих полетах группа самых опытных бомбардиров обучалась исключительной точности бомбометания. Бомбы, которые сбрасывали «разведывательные» самолеты, были точными копиями атомных бомб: их размеры, форма, вес полностью соответствовали атомной бомбе, только вместо атомного заряда в них находилось небольшое количество обычной взрывчатки. Модели атомных бомб сбрасывали с той же высоты, с которой нужно было сбросить настоящую бомбу, т. е. гораздо больше той, к которой привыкли наши бомбометатели, поэтому и требовалась дополнительная тренировка».
Здания Хиросимы в 1945 году после того, как на город была сброшена атомная бомбаMax Desfor/AP
«В восемь часов (по тинианскому времени в самолете Enola Grey было девять) прозвучал отбой. Все население Хиросимы, стар и млад, занялось своими делами. До Страшного Суда осталось пятнадцать минут, — писал физик Уильям Лоуренс. – До этого понедельника лишь несколько случайных бомб упали на Хиросиму, не причинив ей особого ущерба. В то время как многие близлежащие города были один за другим разрушены, Хиросима ни разу не подверглась серьезной бомбардировке. Над городом почти ежедневно появлялись разведывательные самолеты, но, к общему удивлению, ни один из них не сбрасывал бомб, которые нанесли бы большой ущерб. У многих эта «привилегия» вызывала тревогу, в городе ходили фантастические слухи, что противник приготовил для них что-то особенное. Однако никто не принимал эти слухи всерьез».
По радио передали стандартное сообщение с рекомендацией жителям отправиться в бомбоубежища, если B-29 будут в самом деле замечены. Население успокаивали: ожидается не налет, а всего лишь какая-то разновидность разведки.
Оператор радара в Хиросиме определил, что группа вторгшихся в воздушное пространство Японии самолетов совсем немногочисленна – не более трех бортов. Небольшие группы американских бомбардировщиков, в целях экономии горючего и самолетов, японцы не перехватывали. Поэтому воздушная тревога была отменена.
«Я чувствовал себя как обычно, только разве что больше курил все подряд: трубку, сигары, сигареты, — рассказывал впоследствии командир Enola Grey Пол Тиббетс. — Ко мне подошел наш гарнизонный доктор, вручил мне небольшую коробку со словами: «Дай бог, чтобы это вам не понадобилось». В коробке было 12 ампул с цианистым калием. Это не означало, что в случае неудачи мы должны становиться камикадзе. Просто военные были наслышаны о жестокостях японцев по отношению к пленным, и нам давали шанс избежать пыток».
Кстати, свой самолет Тиббетс по летной традиции назвал в честь собственной матери. Она потом до самой смерти гордилась выпавшей ей честью, вспоминал летчик.
Вид на полностью разрушенный город Хиросима после удара первой атомной бомбы 6 августа 1945 годаAP
Американские военные были уверены, что радиация не повлияет на людей, и отклонили предложение ученых вместе с бомбой сбросить на Японию листовки, предупреждающие о последствиях радиоактивного заражения.
Хиросима была выбрана в качестве первой цели еще и потому, что являлась центром всех коммуникаций между островами Хонсю и Кюсю. Кроме того, это был крупнейший из городов, не пострадавших от налетов американской авиации, если не считать Киото, от бомбардировки которого было решено отказаться в силу важного культурного значения. Население Хиросимы составляло порядка 400 тыс. человек и было занято в военном производстве.
«Утро 6 августа 1945 года в Хиросиме было ясным и солнечным, — писал в своей книге «Люди и атомы» американский физик, журналист и редактор по вопросам науки газеты New York Times Уильям Лоуренс. – В семь часов по хиросимскому времени прозвучал сигнал воздушной тревоги – высоко в небе появился американский самолет. Это был самолет метеослужбы, который летел перед Enola Grey, чтобы проверить условия видимости. Никто не обратил на его внимания».
Второй пилот Моррис Джепсон снял с «Малыша» защитные устройства.
Один из самых известных военных самолетов США -- Боинг Б-29 — «Суперкрепость». Самолет, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 годаAP
В стране объявлена воздушная тревога. Остановлено радиовещание во многих городах, включая Хиросиму.
Сеть японских радаров раннего предупреждения зафиксировала приближение нескольких американских самолетов, направлявшихся к южной части Японии.
При взлете с аэродрома на Тиниане разбились и сгорели четыре В-29. Начальник миссии Уильям Парсонс очень боялся, что это ЧП приведет к детонации «Малыша».
Еще без пятнадцати два ночи американский бомбардировщик В-29 под командованием командира 509-го смешанного авиационного полка полковника Пола Тиббетса, несший на борту атомную бомбу «Малыш», взлетел с острова Тиниан. Это 2,5 тыс. км или примерно 6 часов лета до Хиросимы. Самолет Тиббетса Enola Gay летел в составе соединения, включавшего шесть других самолетов: запасной самолет, два контролера и три. Командиры самолетов-разведчиков, посланные к Нагасаки и Кокуре, сообщили о значительной облачности над этими городами. Пилот третьего самолета-разведчика, майор Изерли, выяснил, что небо над Хиросимой чистое, и послал сигнал: «Бомбите первую цель».
Через 15 минут после взлета, то есть, в 02:00, в бомбу «Малыш» вставили взрыватель.
Пилот бомбардировщика «Enola Gay» (Боинг Б-29) Пол Тиббетс машет рукой из кабины перед полетом на бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 годаAP
Наконец, 26 июля крейсер «Индианаполис» доставил на американскую базу на острове Тиниан атомную бомбу «Малыш». 28-го начальник Объединенного комитета начальников штабов Джордж Маршалл подписал приказ на боевое применение ядерного оружия. Этот приказ, разработанный руководителем Манхэттенского проекта генерал-майором Лесли Гровсом, предписывал нанести ядерный удар «в любой день после третьего августа, как только позволят погодные условия». В следующие дни самолетами на Тиниан были доставлены компоненты атомной бомбы «Толстяк».
Еще не окончилась Вторая мировая война. Да, Германия капитулировала, но Японию еще не принудили к миру. Наземную операцию активно готовил Советский Союз. К лету 1945 года США при поддержке Великобритании и Канады в рамках Манхэттенского проекта завершили подготовительные работы по созданию первых действующих образцов ядерного оружия. Первое в истории успешное испытание атомной бомбы состоялось 16 июля на полигоне в штате Нью-Мексико. Мощность взрыва составила около 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Еще через девять дней новый американский президент Гарри Трумэн приказал бомбить один из японских городов – Хиросиму, Кокуру, Ниигату или Нагасаки при первой возможности, и следующую цель – по мере поступления бомб. Бомбардировки санкционировались в период с 3 августа.
Президент США Гарри Трумэн, 1945 годAP
74 года назад американцы впервые в истории применили ядерное оружие: бомбардировке подвергся японский портовый город Хиросима. «Газета.Ru» воспроизводит наиболее интересные факты о событии, глобально изменившем мир, в историческом онлайне. Чтобы лучше понять, какой ужас пережили простые хиросимцы 6 августа 1945 года, время приводится по Токио.
Сброс США бомб на Японию. Первый в истории ядерный взрыв мощностью 20 килотонн произошел 16 июля 1945 года на полигоне американских ВВС в штате Нью-Мексико. Спустя почти полмесяца ядерное оружие было впервые применено в боевых действиях -- 6 и 9 августа 1945 ядерные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. От ударов погибло 70 тыс. человек, еще 60 тыс. умерли от лучевой болезни, ожогов и травм. На фото: последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме, 8 сентября 1945AP