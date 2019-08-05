Первый ядерный удар: как США бомбили Хиросиму. ОНЛАЙН

«Я чувствовал себя как обычно, только разве что больше курил все подряд: трубку, сигары, сигареты, — рассказывал впоследствии командир Enola Grey Пол Тиббетс. — Ко мне подошел наш гарнизонный доктор, вручил мне небольшую коробку со словами: «Дай бог, чтобы это вам не понадобилось». В коробке было 12 ампул с цианистым калием. Это не означало, что в случае неудачи мы должны становиться камикадзе. Просто военные были наслышаны о жестокостях японцев по отношению к пленным, и нам давали шанс избежать пыток».

Кстати, свой самолет Тиббетс по летной традиции назвал в честь собственной матери. Она потом до самой смерти гордилась выпавшей ей честью, вспоминал летчик.