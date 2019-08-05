Первый ядерный удар: как США бомбили Хиросиму. ОНЛАЙН

6 августа 1945 года произошла бомбардировка Хиросимы американцами

6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Grey под командованием Пола Тиббетса сбросил бомбу «Малыш» на Хиросиму. «Газета.Ru» рассказывает о первом в истории применении атомного оружия в формате исторического онлайна.
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08:20

Экипажи самолета-доставщика и самолетов-наблюдателей сообщили, что через пять минут после сбрасывания бомбы темно-серая туча диаметром около 5 км повисла над центром Хиросимы. Прямо из центра этой тучи вырвалось белое облако, достигшее высоты 12 тыс. м. Вершина этого облака быстро увеличивалась в размерах.

08:19

«В то утро преподобный Джон Симес, 39-летний немец, сидел в своей комнате в здании школы иезуитов в Нагатсуке и смотрел в окно. Шесть месяцев назад философская и технологическая секции иезуитской миссии в Японии были эвакуированы сюда из разрушенного Токио, где отец Симес являлся профессором философии в Католическом университете, — писал Лоуренс в своей книге. – Миссия расположилась в полутора километрах от Хиросимы, на склоне холма. Неожиданно — это было в 8:14 по хиросимскому времени – вся долина осветилась желто-зеленым светом, похожим на грандиозную магниевую вспышку, и отец Симес почувствовал волну теплого воздуха. Он подбежал к окну, чтобы посмотреть, в чем дело, но ничего не увидел, кроме яркого зелено-желтого света. Когда он направился к двери, ему даже в голову не пришло, что этот свет может быть связан со взрывом бомбы».

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Взрыв атомной бомбы в Хиросиме. 6 августа 1945 года. Взрыв атомной бомбы в Хиросиме. 6 августа 1945 года.
Взрыв атомной бомбы в Хиросиме. 6 августа 1945 года.

Взрыв атомной бомбы в Хиросиме. 6 августа 1945 года.

РИА Новости
08:18

«Трудно было поверить в то, что мы увидели», — скажет чуть позже журналистам Тиббетс. «Все это выглядело потрясающе и внушало страх. Люди на борту дружно ахнули во время взрыва», — добавит Парсонс.

08:17

Самолет Enola Grey отошел на расстояние 10 миль от эпицентра взрыва, и кружит поблизости в течение шести минут. Только Тиббетс, Парсонс и Ферби были осведомлены о природе бомбы. Остальным сказали надеть темные очки и ждать вспышку…

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Взрыв атомной бомбы над Хиросимой 6 августа 1945 года Взрыв атомной бомбы над Хиросимой 6 августа 1945 года
Взрыв атомной бомбы над Хиросимой 6 августа 1945 года

Взрыв атомной бомбы над Хиросимой 6 августа 1945 года

РИА Новости
08:16

Вес бомбы составлял 4,4 т, размер 3 м в длину, 71 см в диаметре. В отличие от большинства современных бомб, сделанных по имплозивному принципу, «Малыш» был бомбой пушечного типа – то есть, простой в расчете и изготовлении, и практически безотказной. Бомба содержала 64 кг чрезвычайно дорогого обогащенного до высокой степени урана, из них около 700 граммов или чуть больше 1% непосредственно участвовало в цепной ядерной реакции. Ядра оставшихся атомов урана остались нетронутыми, поскольку остальной урановый заряд был разметан взрывом и не успел поучаствовать в реакции.

08:15

После выхода из бомболюка «Малыш» летит над городом примерно 45 секунд. На 43-й секунде падения синхронно сработали часовой и барометрический спусковые механизмы, активировавшие взрыватель. Бомба разорвалась на высоте порядка 400-600 метров над землей. Множество остановившихся часов в момент взрыва точно зафиксировали этот момент времени — 08 часов 15 минут.

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Атомная бомба "Малыш" эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила Атомная бомба "Малыш" эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила
Атомная бомба "Малыш" эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила

Атомная бомба "Малыш" эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила

РИА Новости
08:14

Находясь на высоте свыше 9 км, В-29 произвел сброс атомной бомбы на центр Хиросимы.

«Я взял микрофон и объявил: «Друзья! Мы совершили первую в истории атомную бомбардировку». Уже потом кинематографисты припишут мне фразу: «Боже, что мы натворили!» — вспоминал Пол Тиббетс.

08:10

Несмотря на утро, в Хиросиме уже вовсю кипит жизнь. Люди начинают новую рабочую неделю...

08:09

Командир Enola Gay Пол Тиббетс приступил к бомбардировке. Штурвал передан его помощнику Томасу Ферби.

08:07

«Фактически же разведывательные самолеты выполняли двойную задачу, — продолжал Лоуренс. – Во-первых, они должны были оказывать чисто психологическое воздействие на жителей этого города и трех других городов, избранных объектами атомной бомбардировки – Кокуру, Нагасаки и Ниигату, — приучая их к тому, что соединение из трех самолетов, летящее на большой высоте – примерно в девять тысяч метров, не сбрасывает мощные бомбы. Во-вторых, в этих полетах группа самых опытных бомбардиров обучалась исключительной точности бомбометания. Бомбы, которые сбрасывали «разведывательные» самолеты, были точными копиями атомных бомб: их размеры, форма, вес полностью соответствовали атомной бомбе, только вместо атомного заряда в них находилось небольшое количество обычной взрывчатки. Модели атомных бомб сбрасывали с той же высоты, с которой нужно было сбросить настоящую бомбу, т. е. гораздо больше той, к которой привыкли наши бомбометатели, поэтому и требовалась дополнительная тренировка».

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Здания Хиросимы в 1945 году после того, как на город была сброшена атомная бомба Здания Хиросимы в 1945 году после того, как на город была сброшена атомная бомба
Здания Хиросимы в 1945 году после того, как на город была сброшена атомная бомба

Здания Хиросимы в 1945 году после того, как на город была сброшена атомная бомба

Max Desfor/AP
08:05

«В восемь часов (по тинианскому времени в самолете Enola Grey было девять) прозвучал отбой. Все население Хиросимы, стар и млад, занялось своими делами. До Страшного Суда осталось пятнадцать минут, — писал физик Уильям Лоуренс. – До этого понедельника лишь несколько случайных бомб упали на Хиросиму, не причинив ей особого ущерба. В то время как многие близлежащие города были один за другим разрушены, Хиросима ни разу не подверглась серьезной бомбардировке. Над городом почти ежедневно появлялись разведывательные самолеты, но, к общему удивлению, ни один из них не сбрасывал бомб, которые нанесли бы большой ущерб. У многих эта «привилегия» вызывала тревогу, в городе ходили фантастические слухи, что противник приготовил для них что-то особенное. Однако никто не принимал эти слухи всерьез».

08:00

По радио передали стандартное сообщение с рекомендацией жителям отправиться в бомбоубежища, если B-29 будут в самом деле замечены. Население успокаивали: ожидается не налет, а всего лишь какая-то разновидность разведки.

07:50

Оператор радара в Хиросиме определил, что группа вторгшихся в воздушное пространство Японии самолетов совсем немногочисленна – не более трех бортов. Небольшие группы американских бомбардировщиков, в целях экономии горючего и самолетов, японцы не перехватывали. Поэтому воздушная тревога была отменена.

07:45

«Я чувствовал себя как обычно, только разве что больше курил все подряд: трубку, сигары, сигареты, — рассказывал впоследствии командир Enola Grey Пол Тиббетс. — Ко мне подошел наш гарнизонный доктор, вручил мне небольшую коробку со словами: «Дай бог, чтобы это вам не понадобилось». В коробке было 12 ампул с цианистым калием. Это не означало, что в случае неудачи мы должны становиться камикадзе. Просто военные были наслышаны о жестокостях японцев по отношению к пленным, и нам давали шанс избежать пыток».

Кстати, свой самолет Тиббетс по летной традиции назвал в честь собственной матери. Она потом до самой смерти гордилась выпавшей ей честью, вспоминал летчик.

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Вид на полностью разрушенный город Хиросима после удара первой атомной бомбы 6 августа 1945 года Вид на полностью разрушенный город Хиросима после удара первой атомной бомбы 6 августа 1945 года
Вид на полностью разрушенный город Хиросима после удара первой атомной бомбы 6 августа 1945 года

Вид на полностью разрушенный город Хиросима после удара первой атомной бомбы 6 августа 1945 года

AP
07:40

Американские военные были уверены, что радиация не повлияет на людей, и отклонили предложение ученых вместе с бомбой сбросить на Японию листовки, предупреждающие о последствиях радиоактивного заражения.

07:35

Хиросима была выбрана в качестве первой цели еще и потому, что являлась центром всех коммуникаций между островами Хонсю и Кюсю. Кроме того, это был крупнейший из городов, не пострадавших от налетов американской авиации, если не считать Киото, от бомбардировки которого было решено отказаться в силу важного культурного значения. Население Хиросимы составляло порядка 400 тыс. человек и было занято в военном производстве.

07:20

«Утро 6 августа 1945 года в Хиросиме было ясным и солнечным, — писал в своей книге «Люди и атомы» американский физик, журналист и редактор по вопросам науки газеты New York Times Уильям Лоуренс. – В семь часов по хиросимскому времени прозвучал сигнал воздушной тревоги – высоко в небе появился американский самолет. Это был самолет метеослужбы, который летел перед Enola Grey, чтобы проверить условия видимости. Никто не обратил на его внимания».

07:30

Второй пилот Моррис Джепсон снял с «Малыша» защитные устройства.

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Один из самых известных военных самолетов США -- Боинг Б-29 — «Суперкрепость». Самолет, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года Один из самых известных военных самолетов США -- Боинг Б-29 — «Суперкрепость». Самолет, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года
Один из самых известных военных самолетов США -- Боинг Б-29 — «Суперкрепость». Самолет, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года

Один из самых известных военных самолетов США -- Боинг Б-29 — «Суперкрепость». Самолет, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года

AP
07:25

В стране объявлена воздушная тревога. Остановлено радиовещание во многих городах, включая Хиросиму.

07:15

Сеть японских радаров раннего предупреждения зафиксировала приближение нескольких американских самолетов, направлявшихся к южной части Японии.

07:12

При взлете с аэродрома на Тиниане разбились и сгорели четыре В-29. Начальник миссии Уильям Парсонс очень боялся, что это ЧП приведет к детонации «Малыша».

07:10

Еще без пятнадцати два ночи американский бомбардировщик В-29 под командованием командира 509-го смешанного авиационного полка полковника Пола Тиббетса, несший на борту атомную бомбу «Малыш», взлетел с острова Тиниан. Это 2,5 тыс. км или примерно 6 часов лета до Хиросимы. Самолет Тиббетса Enola Gay летел в составе соединения, включавшего шесть других самолетов: запасной самолет, два контролера и три. Командиры самолетов-разведчиков, посланные к Нагасаки и Кокуре, сообщили о значительной облачности над этими городами. Пилот третьего самолета-разведчика, майор Изерли, выяснил, что небо над Хиросимой чистое, и послал сигнал: «Бомбите первую цель».

Через 15 минут после взлета, то есть, в 02:00, в бомбу «Малыш» вставили взрыватель.

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Пилот бомбардировщика «Enola Gay» (Боинг Б-29) Пол Тиббетс машет рукой из кабины перед полетом на бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года Пилот бомбардировщика «Enola Gay» (Боинг Б-29) Пол Тиббетс машет рукой из кабины перед полетом на бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года
Пилот бомбардировщика «Enola Gay» (Боинг Б-29) Пол Тиббетс машет рукой из кабины перед полетом на бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года

Пилот бомбардировщика «Enola Gay» (Боинг Б-29) Пол Тиббетс машет рукой из кабины перед полетом на бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года

AP
07:05

Наконец, 26 июля крейсер «Индианаполис» доставил на американскую базу на острове Тиниан атомную бомбу «Малыш». 28-го начальник Объединенного комитета начальников штабов Джордж Маршалл подписал приказ на боевое применение ядерного оружия. Этот приказ, разработанный руководителем Манхэттенского проекта генерал-майором Лесли Гровсом, предписывал нанести ядерный удар «в любой день после третьего августа, как только позволят погодные условия». В следующие дни самолетами на Тиниан были доставлены компоненты атомной бомбы «Толстяк».

07:01

Еще не окончилась Вторая мировая война. Да, Германия капитулировала, но Японию еще не принудили к миру. Наземную операцию активно готовил Советский Союз. К лету 1945 года США при поддержке Великобритании и Канады в рамках Манхэттенского проекта завершили подготовительные работы по созданию первых действующих образцов ядерного оружия. Первое в истории успешное испытание атомной бомбы состоялось 16 июля на полигоне в штате Нью-Мексико. Мощность взрыва составила около 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Еще через девять дней новый американский президент Гарри Трумэн приказал бомбить один из японских городов – Хиросиму, Кокуру, Ниигату или Нагасаки при первой возможности, и следующую цель – по мере поступления бомб. Бомбардировки санкционировались в период с 3 августа.

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Президент США Гарри Трумэн, 1945 год Президент США Гарри Трумэн, 1945 год
Президент США Гарри Трумэн, 1945 год

Президент США Гарри Трумэн, 1945 год

AP
07:00

74 года назад американцы впервые в истории применили ядерное оружие: бомбардировке подвергся японский портовый город Хиросима. «Газета.Ru» воспроизводит наиболее интересные факты о событии, глобально изменившем мир, в историческом онлайне. Чтобы лучше понять, какой ужас пережили простые хиросимцы 6 августа 1945 года, время приводится по Токио.

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Сброс США бомб на Японию. Первый в истории ядерный взрыв мощностью 20 килотонн произошел 16 июля 1945 года на полигоне американских ВВС в штате Нью-Мексико. Спустя почти полмесяца ядерное оружие было впервые применено в боевых действиях -- 6 и 9 августа 1945 ядерные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. От ударов погибло 70 тыс. человек, еще 60 тыс. умерли от лучевой болезни, ожогов и травм. На фото: последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме, 8 сентября 1945 Сброс США бомб на Японию. Первый в истории ядерный взрыв мощностью 20 килотонн произошел 16 июля 1945 года на полигоне американских ВВС в штате Нью-Мексико. Спустя почти полмесяца ядерное оружие было впервые применено в боевых действиях -- 6 и 9 августа 1945 ядерные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. От ударов погибло 70 тыс. человек, еще 60 тыс. умерли от лучевой болезни, ожогов и травм. На фото: последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме, 8 сентября 1945
Сброс США бомб на Японию. Первый в истории ядерный взрыв мощностью 20 килотонн произошел 16 июля 1945 года на полигоне американских ВВС в штате Нью-Мексико. Спустя почти полмесяца ядерное оружие было впервые применено в боевых действиях -- 6 и 9 августа 1945 ядерные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. От ударов погибло 70 тыс. человек, еще 60 тыс. умерли от лучевой болезни, ожогов и травм. На фото: последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме, 8 сентября 1945

Сброс США бомб на Японию. Первый в истории ядерный взрыв мощностью 20 килотонн произошел 16 июля 1945 года на полигоне американских ВВС в штате Нью-Мексико. Спустя почти полмесяца ядерное оружие было впервые применено в боевых действиях -- 6 и 9 августа 1945 ядерные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. От ударов погибло 70 тыс. человек, еще 60 тыс. умерли от лучевой болезни, ожогов и травм. На фото: последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме, 8 сентября 1945

AP