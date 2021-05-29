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Как российские дипломаты покидают Чехию

Первая группа российских дипломатов покидает Чехию после решения властей республики о сокращении числа сотрудников посольства РФ в Праге. 54 дипломата вместе с членами своих семей отправились на родину спецбортом Ил-96 летного отряда «Россия». Вторая группа россиян покинет Чехию в понедельник, 31 мая. После этого в российском посольстве останется всего 7 дипломатов.

Российско-чешские отношения испортились в апреле этого года, после того как власти Чехии заявили, что российские спецслужбы причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Тогда же чешские власти заявили о высылке 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Москва обвинения отвергает и считает их необоснованными. В качестве ответной меры власти России объявили 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.

Дипломатический скандал, в частности, привел к тому, что правительство России утвердило перечень недружественных стран, включив в него Чехию.

Как российские дипломаты покидают Чехию — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей садятся в Ил-96 специального летного отряда &laquo;Россия&raquo; в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей садятся в Ил-96 специального летного отряда &laquo;Россия&raquo; в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей садятся в Ил-96 специального летного отряда &laquo;Россия&raquo; в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей садятся в Ил-96 специального летного отряда &laquo;Россия&raquo; в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Самолет Ил-96 специального летного отряда &laquo;Россия&raquo;, прибывший за возвращающимися из Чехии в Россию дипломатами, административно-техническими сотрудниками и членами их семей, в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года Самолет Ил-96 специального летного отряда &laquo;Россия&raquo;, прибывший за возвращающимися из Чехии в Россию дипломатами, административно-техническими сотрудниками и членами их семей, в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
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Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей садятся в Ил-96 специального летного отряда «Россия» в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей садятся в Ил-96 специального летного отряда «Россия» в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Возвращающиеся из Чехии в Россию дипломаты, административно-технические сотрудники и члены их семей в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия», прибывший за возвращающимися из Чехии в Россию дипломатами, административно-техническими сотрудниками и членами их семей, в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге, 29 мая 2021 года
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