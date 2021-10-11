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Власти Грузии не будут передавать Саакашвили на Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны исключают передачу бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на Украину. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его никто никуда не передаст. Во-первых, этого никто и не требует. Минимум через шесть лет он сможет поехать в любую страну», — сказал он.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. В знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

Пенитенциарная служба Грузии заявила, что состояние здоровья экс-президента страны Михаила Саакашвили оценивается как нормальное.

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