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РБК: полпредом в Сибирском федеральном округе может стать помощник президента Серышев

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Помощник президента Анатолий Серышев может уйти в отставку и занять должность полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе, сообщает РБК со ссылкой источники.

С чем связана возможная кадровая перестановка не уточняется.

«Традиционно кадровые дела не обсуждаем», — ответил на запрос РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе остается вакантной после того, как 9 апреля сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии.

Анатолий Серышев стал помощником президента в июне 2018 года. На это должности он отвечает за согласование кадровых назначений на руководящие посты в силовых структурах, кроме Минобороны, а также за присвоение званий и награждения.

Выходец из Иркутской области, Серышев работал в органах госбезопасности в 1988-2016 годах. Последние шесть лет он руководил карельским региональным управлением ФСБ.

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