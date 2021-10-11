Медведев призвал дождаться появления на Украине вменяемого руководства

Россия будет дожидаться появления на Украине вменяемых властей, которые заинтересованы не в тотальной конфронтации с Россией на грани войны, а в выстраивании равноправных и взаимовыгодных отношений. Об этом в статье для газеты «Коммерсантъ» заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В ней политик объяснил, почему считает контакты с нынешним руководством Украины бессмысленными. В частности, из-за того, что это «невежественные и необязательные люди», которые постоянно меняют свою позицию.

«Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных Крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачку своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией», — написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что события на Украине в 2014 году испортили отношения России и Запада, но в значительной степени в ухудшении этой ситуации виноваты США.