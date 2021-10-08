Джо Байден восстановил охраняемый статус трем национальным паркам США

Президент США Джо Байден в пятницу вернул статус охраняемых зон трем национальным паркам, сообщает телеканал News18.

Речь идет о национальном парке Медвежьи Уши, Grand Staircase-Escalante и Национальном морском памятнике северо-восточных каньонов и отмелей.

«Президент Байден подпишет три прокламации о восстановлении защиты этих парков», — заявили в Белом доме.

Во время президентства Дональда Трампа статус особо охраняемых территорий этих парков был отменен. Это вызвало возмущение коренных американцев и защитников природы.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена ограничила подачу воды из бытового душа до 2,5 галлонов (9,5 л) в минуту с одной душевой лейки. Запрет на нарушение этой нормы был снят предыдущим главой Белого дома, Дональдом Трампом.

Первоначально ограничения приняли в 1992 году, в 2013-м правила уточнили. Теперь 9,5 л в минуту должна была пропускать вся конструкция, тогда как раньше напор ограничивался для каждой лейки душа. Данное ограничение было снято, когда президентом был Трамп.