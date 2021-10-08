В Австралии предупредили о «катастрофическом ударе» Китая

Китай очень скоро может нанести «катастрофический удар» на фоне растущей напряженности вокруг будущего Тайваня, заявил бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт. По его словам, Канберра и Вашингтон не могут оставаться в стороне.

«Его (Китая) относительная мощь, возможно, достигла пика <…> Пекин очень скоро может нанести катастрофический удар. Наша задача — сделать так, чтобы немыслимое (вторжение КНР на Тайвань) оставалось маловероятным», — объявил Абботт.

Соответствующее заявление Абботт сделал в рамках регионального форума в Тайбэе, где политик выступил с докладом как частное лицо. В своей речи он также подчеркнул, что Китай якобы наращивает свои военные силы вокруг Тайваня.

Пекин официально считает Тайвань своей территорией, однако не контролирует остров с 1949 года.

Ранее СМИ сообщили, что КНР направил к воздушному пространству Тайваня более 30 самолетов своих военно-воздушных сил на фоне «сговора Тайбэя и Вашингтона».