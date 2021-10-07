Белый дом высказался о возможности встречи Байдена и Путина на полях G20 в Риме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге для журналистов, что не станет выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президента США Джо Байдена и tuj hjccbqcrjuj rjkktub Владимира Путина на грядущем саммите G20.

«Что касается двусторонних встреч, у меня нет никаких прогнозов для вас . На данный момент мы все еще прорабатываем это на ежедневной основе», — заявила представитель Белого дома.

Псаки добавила, что Вашингтоном и Москвой продолжается «обсуждение многих проблемных вопросов».

Саммит «группы двадцати» пройдет в Риме 30–31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию. Из числа членов G20 инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Франция и Германия.

Ранее МИД РФ сообщил о прогрессе на переговорах с США.