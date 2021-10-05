В Литве из лагерей для мигрантов сбежали более 700 нелегалов

Более 700 иностранцев с начала года сбежали из лагерей для беженцев и миграционных центров Литвы, пишет Delfi со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.

Они стремятся попасть в Западную Европу и запросить там убежище.

Как отметили в литовском МВД, на сегодняшний день силовики смогли задержать только 146 бежавших нелегалов. Большинство из них объясняют побег скверными условиями жизни и опасениями в отказе на получение убежища.

Наиболее часто беженцы незаконно покидают лагеря в Рукле и Пабраде. В ведомстве уже пообещали усилить охрану этих центров, чтобы предотвратить дальнейшие попытки побега в другие страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Польша и Литва пытались выдворить в Белоруссию свыше 8,5 тыс. беженцев.