Байден призвал республиканцев перестать «играть в русскую рулетку» с экономикой США

Президент США Джо Байден призвал своих политических оппонентов — республиканцев — перестать «играть в русскую рулетку» с американской экономикой, противодействуя поднятию конгрессом потолка государственного долга и ставя тем самым страны под угрозу дефолта. Об этом сообщает The Washington Post.

«Они должны перестать играть в русскую рулетку с экономикой США», — заявил Байден.

Он призвал сенат США простым большинством голосов приостановить лимит государственного долга, что должно позволить увеличить объем займов и предотвратить риск дефолта.

Он попросил республиканцев «уйти с дороги» и позволить демократам выполнять необходимые обязательства.

Ранее Байден заявил, что богатые американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов. Об этом он заявил на выступлении, посвященном экономике Штатов. По его словам, ведущий 1% населения Штатов уклоняется от $160 млрд налогов, которые они должны выплачивать ежегодно.

Байден добавил, что крупные корпорации также должны платить «честные» налоги. Он также предложил повысить корпоративный налог и налог с прироста капитала в рамках бюджетного плана.