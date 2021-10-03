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В Бразилии проходят протесты против президента Болсонару

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Ueslei Marcelino/Reuters

В Бразилии проходят протесты против президента страны Жаира Болсонару, сообщает Reuters.

Протестующие требуют импичмента Болсонару из-за его политики в отношении пандемии коронавируса, его обвиняют в гибели 600 000 человек. Бразильский президент известен как критик кампании по вакцинации и многих мер, которые принимаются во время пандемии. Среди них — ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Политик считает, что прививки не могут быть обязательными и их должны сделать те, кто хочет.

Кроме того, в Бразилии на фоне протестов обострилась политическая обстановка — протестующих поддерживает местная оппозиция, указывающая на значительный рост инфляции при руководстве Болсонару.

За два года президентского срока Болсонару против него было выдвинуто более 130 запросов об импичменте.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсанару прибыл в ООН на Генеральную ассамблею в маске после того, как его не пустили в ресторан в Нью-Йорке.

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