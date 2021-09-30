Барбадос отказался от власти английской королевы

Парламент Барбадоса проголосовал за внесение поправок в Конституцию, в соответствии с которой королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой страны, сообщает агентство EFE.

Барбадос получил независимость от Соединенного Королевства 30 ноября 1966 года. В 55-летнюю годовщину события государство станет парламентской республикой. Как отметила премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, этот шаг был «хорошо обдуманным», напомнив, что переговоры о переходном этапе начались более двух десятилетий назад.

«[Изменения позволят] нам перейти к другому этапу нашего развития, позволяя народу Барбадоса сказать миру, что мы уверены в себе и несем полную ответственность за то, кто мы есть, и за то, что мы делаем», — подчеркнула она.

Недавно вновь заговорили о независимости и власти Шотландии: премьер-министр страны Никола Стерджен завила, что правительство страны вернется к вопросу о суверенитете по окончании пандемии коронавируса. По оценке Стерджен, работа над выходом из Соединенного королевства возобновится в конце 2023 года. Она отметила, что речь идет о создании детализированной дорожной карты, которая позволит шотландцам сделать «полностью информированный» выбор.