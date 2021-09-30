В МИД РФ призвали Запад обратить внимание на уничтожение Украиной своего населения

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Москва призывает США и ЕС обратить внимание на «уничтожение Украиной собственного населения», добиться прекращения войны в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Призываем западных кураторов Украины, прежде всего США и ЕС, обратить самое пристальное внимание на длящиеся годами унижения и уничтожение киевским режимом собственного населения, добиться от украинских властей прекращения братоубийственной войны в Донбассе», — рассказал Зайцев.

Ранее постоянный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинская делегация на переговорах саботирует мирный процесс. Он отметил, что с украинской стороны отсутствуют содержательные предложения и аргументы по вопросам практического урегулирования конфликта.

Грызлов добавил, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной: под обстрел ВСУ попали жилые здания и гражданские объекты, включая школу.