Эрдоган заявил, что предложил Путину нанести ответный визит в Турцию

Во время переговоров в Сочи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана турецкий лидер предложил президенту России нанести ответный визит в Турцию. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры двух стран в ходе встречи подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по Сирии.

«Я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику. Полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась. Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям», — отметил Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля назвал переговоры Путина и Пескова своевременными, конструктивными и очень полезными для двух сторон.

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели трехчасовые переговоры в Сочи в формате «один на один». Перед началом диалога они обозначили некоторые вопросы, которые собирались обсудить, но по итогам встречи подробностей не раскрыли.