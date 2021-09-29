Папа Римский разозлил Испанию своими извинениями перед Мексикой

Глава правительства Мадрида Изабель Диас Аюсо раскритиковала заявление Папы Римского Франциска, который по случаю 200-летия независимости Мексики извинился за «очень болезненные ошибки» церкви, допущенные при евангелизации Латинской Америки.

«Я удивлена, что католик, говорящий по-испански, может так говорить. Мы, испанцы, с помощью религиозных миссий принесли католицизм, а следовательно, свободу и цивилизацию на американский континент (преимущественно в Латинскую Америку)», — объявила Аюсо.

При этом, как пишет The Guardian, Папа Римский своим заявлением во многом лишь продолжил традицию других понтификов, которые также просили прощения у тех государств, которые пострадали от религиозных миссий по всему миру.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что позиция Ватикана по абортам остается твердой — это действие расценивается как убийство. По его словам, к политикам, которые поддерживают право женщин на прерывание беременности, в частности президенту США Джо Байдену, нужно относиться только с сочувствием.