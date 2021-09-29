В СБУ взяли на высокую должность эксперта из шоу экстрасенсов

Андрей Лысюк, эксперт-криминалист из украинского телешоу «Следствие ведут экстрасенсы», стал заместителем главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ), пишет «Страна».

По информации издания, Лысюк уже занимал ряд оперативных и руководящих должностей в СБУ. К примеру, был заместителем начальника Службы безопасности Национального секретариата политической партии «Сильная Украина» и начальником отдела партии по региональной координационной работе.

При этом телевизионная карьера эксперта связана не только с программой «Следствие ведут экстрасенсы», но и с рядом других проектов телеканала СТБ, где он принимал участие в качестве научного консультанта. К слову, в 2019 году Лысюк прошел в Верховную раду от правящей партии «Слуга народа», но впоследствии отказался от своего мандата.

Ранее сообщалось, что начальник склада ВС Украины продавал боеприпасы преступникам.