Новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) избран Фумио Кисида

Новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) избран бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Об этом сообщает телеканал NHK.

Во второй тур голосования удалось выйти Кисиде и его сопернику Таро Кано — министру по делам административной реформы, отвечающему за вакцинацию в стране. В результате Фумио Кисида получил 257 голосов, а Таро Коно — 170.

Выборы председателя ЛДП прошли в Японии в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги. Он занял этот пост в 2020 году из-за внезапной отставки тогдашнего премьера Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в предвыборной гонке отказался. Он объяснил это решение желанием посвятить остаток своего срока борьбе с пандемией коронавируса.

Впоследствии новому главе ЛПД предстоит стать премьер-министром. Утверждение нового премьер-министра страны должно состояться в парламенте 4 октября.

Ранее сообщалось, что первый тур голосования на выборах японского премьер-министра не выявил победителя.