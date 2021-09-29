В Японии началось голосование на выборах председателя правящей партии

В Японии начался основной этап голосования на выборах нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом пишет ТАСС.

Председатель затем станет и новым премьер-министром страны.

Трансляция голосования, которое проходит в одном из токийских отелей, идет в прямом эфире на сайте партии.

Голосовать будут 382 депутата парламента от правящей партии.

По неофициальным данным, в этот раз первый тур выборов не выявит победителя.

По данным агентства Kyodo, во второй тур выйдут экс-глава МИД и бывший министр обороны Таро Коно, а также бывший глава МИД Фумио Кисида. Коно в условиях пандемии коронавируса отвечает за вакцинацию населения.

В выборах также участвуют бывшие министры Санаэ Такаити и Сэйко Нода.

Второй тур будет проведен незамедлительно, но по новым правилам. К 382 депутатам парламента от ЛДП присоединяться 47 региональных представителей партии от каждой префектуры.

Во вторник, 28 сентября, Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу. Пока еще действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга официально объявил о полном снятии действующего режима чрезвычайной ситуации.