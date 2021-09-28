В США заявили, что талибы* не разорвали связи с «Аль-Каидой»*

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время слушания в комитете Сената Конгресса по делам ВС заявил, что талибы (организация запрещена в России) сохранили связи с международной группировкой «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Трансляция слушания велась на YouTube-канале FoxNews.

«Талибан» был и остается террористической организацией, и они до сих пор не разорвали связи с «Аль-Каидой». У меня нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело», — заявил генерал.

Милли добавил, что у него есть сомнения по поводу того, смогут ли новые власти консолидировать страну, и не начнется ли в Афганистане новая гражданская война.

По его словам, талибы не выполняли все обязательства, которые взяли на себя во время переговоров с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в Дохе. Для вывода американских войск требовалось разорвать все связи с террористическими организациями.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.

Впоследствии боевики заявили о своей полной победе и сформировали собственное правительство. При этом, по словам официального представителя радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина, на полное формирование правительства может уйти несколько месяцев.