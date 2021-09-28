Медведев рассказал о возможности расследования вмешательства IT-гигантов в выборы

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT прокомментировал возможность расследования вмешательства IT-гигантов в выборы.

Отвечая на вопрос о возможности проведения расследования вмешательства зарубежных IT-гигантов в проведение парламентских выборов в России, Медведев отметил, что это расследование будет проведено компетентными органами.

«Я считаю, что вполне можно рассмотреть вопрос о проведении такого расследования. Но это должны решать компетентные органы. Это должны решать правоохранительные органы. Это должна решать наша Центральная избирательная комиссия. В конечном счете и Министерство иностранных дел в этом должно принять участие», — ответил Медведев.

Он напомнил, что по имеющимся у министерства цифрового развития России данным, до 50% атак на серверы ЦИК были совершены из Соединенных Штатов.

Ранее замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов в Госдуму.