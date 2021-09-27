В посольстве США прокомментировали вероятный визит Нуланд в РФ

В посольстве Соединенных Штатов в Москве не располагают информацией о вероятном визите в Россию заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря американского посольства Джейсона Ребхольца.

«У посольства нет информации о возможном визите», — уточнил он.

До этого глава МИД России Сергей Лавров, когда отвечал на вопрос о предполагаемом визите Нуланд, сказал, что Москва и Вашингтон занимаются подготовкой к ряду контактов между Москвой и Вашингтоном по линии Министерства иностранных дел и госдепа. Глава МИД подчеркнул, что после договоренности будет сделано отдельное заявление.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может получить визу для въезда в Россию в ближайшее время. По словам источника в российских госструктурах, политик может прилететь в Москву в октябре.