Опубликованы предварительные результаты выборов в Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4% на выборах в бундестаг с небольшим отрывом от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который на данный момент набрал 25,1% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК страны.

По данным Центральной избирательной комиссии Германии, на третьем месте находится партия «Зеленые», которая набирает 13,8%.

Ранее Центральная избирательная комиссия Германии опубликовала предварительные данные выборов в Бундестаг в Баварии — здесь лидирует Христианско-социальный союз Баварии (ХСС), получивший 33,1% голосов.

Христианско-социальный союз Баварии является частью блока ХДС/ХСС, представляя его только в Свободном государстве Бавария, тогда как в остальных федеральных землях Германии блок представляет Христианский демократический союз.

По сравнению с выборами 2017 года, ХСС потеряла восемь процентных пунктов поддержки избирателей на фоне значительного падения поддержки блока ХДС/ХСС по всей Германии. Тем не менее, в Баварии ХСС пока остается лидирующей силой.