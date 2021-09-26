Замглавы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге назвала результаты выборов катастрофой

Заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Гитта Коннеман назвала предварительные результаты парламентских выборов катастрофой, сообщает портал t-online.

«Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии <...> Партии нужно обновление. Перепроверить надо все <...> к этому относятся и кадровые последствия», — заявила Коннеман.

С ее мнением согласны рядовые члены блока ХДС/ХСС в Бундестаге.

«Блок ХДС/ХСС показал сегодня худший в истории результат на выборах в бундестаг. Нужно провести основательный анализ», — заявила депутат Яна Шимке.

Ранее генеральный секретарь партии Меркель назвал падение поддержки среди избирателей «горьким».

Согласно данным экзит-полла, СДПГ получает 26% голосов, а блок ХДС/ХСС — 24%.

Следом за ними идут «Союз 90/Зеленые» с 14,5%, «Свободная демократическая партия» — 12% и «Альтернатива для Германии» с 10% поддержки избирателей.